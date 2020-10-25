Курс валют в Україні 25 жовтня застигне перед новою атакою на гривню, все вирішиться вже в цей понеділок

Про це свідчать дані експертів з Національного банку України, передає Politeka.

Так, курс валют на 25 жовтня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2829,11 грн;

100 євро - 3354,9 грн.

Уточнюється, що стодоларова купюра після вихідних підскочить відразу на 2,61 гривні. Також подорожчає і євро. За купюру в сто євро доведеться віддати більше на 13,84 гривні.

Російський рубль також подорожчає. Гривня "пропустить" від національної валюти країни - агресора буквально кілька позицій. Десять купюр можна буде придбати за 3,6794 гривні.

Як повідомлялося до цього, що аналітик Єгор Комов спрогнозував курс долара в листопаді на рівні 28,5-28,8 гривні. Передбачається, що валюта може підскочити на 20-30 копійок.

"Найближчим часом, за моїми оцінками, курс долара поступово наближатиметься до нового діапазону, з нижньою позначкою у 28,5 грн/$. З одного боку, на це вплинуть сезонні фактори, зростання попиту на валюту; з іншого – необхідність обслуговувати зовнішній борг, а також погіршення економічної ситуації на тлі пандемії коронавірусу", – зазначає Комов.

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