Стоимость американской валюты в Украине в ноябре будет колебаться
В частности, аналитик Егор Комов для издания Обозреватель спрогнозировал, что валюта может прибавить в цене около 20-30 копеек. Доллар будет колебаться в пределах 28,5-28,8 гривен.
По словам аналитика, одной из основных причин подорожания является новая волна пандемии китайского вируса.
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Также ухудшить ситуацию с валютой может задержка голосования за бюджет на 2021 год.
"В ближайшее время, по моим оценкам, курс доллара постепенно будет приближаться к новому диапазону, с нижней отметкой в 28,5 грн/$. С одной стороны, на это повлияют сезонные факторы, рост спроса на валюту; с другой – необходимость обслуживать внешний долг, а также ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса", – отмечает Комов.
Также ранее сообщалось, что курс валют в Украине 24 октября сокрушительно обрушится на гривну, цифры на межбанке удивят всех. Так, курс валют 24 октября будет таким: 100 долларов – 2829,11 грн; 100 евро – 3354,9 грн.
Сто долларов, согласно прогнозам НБУ, подорожает на несколько пунктов. Торги на межбанке откроются с +2,61 грн. К средине прошлого дня валюта подскочила на 2,4 грн, а под конец дня решила окончательно "добить" гривну.
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