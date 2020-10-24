Яскрава блондинка з"ВІА Гри" Еріка Герцег переїхала в Казахстан і заявила про те, що починає там сольну кар'єру

Схоже, вже незабаром шанувальники творчості артистки побачать її першу роботу, передає Politeka.net. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram красуня опублікувала кадри бекстейджу чи то з фотосесії, чи то зі зйомок кліпу.

На Еріці – чорна майка на тонких бретелях, яка щільно обтягує пишні груди, і джинси.

"Дорогі мої, не втрачайте мене. Робота кипить, і вже зовсім скоро я покажу вам... 😍 🤗 ", – підписала вона відео.

Фанати співачки залишилися в захваті від перегляду, оскільки встигли скучити за улюбленою зіркою.

"Еріка йди вперед, ми першу пісню твою дуже чекаємо🎤🎤🎤💞💞💞🍾🍾🍾", "яка шикарна дівчина❤️", "красиве відео 😍 ❤ ️", "чекаємо з нетерпінням!🤩", "Лялечка шикарна красуня ❤️😍 🔥", "шикарно вийшло ❤️😍🔥", "🔥🔥🔥🔥гаряча штучка", "класно♥️", – захоплюються шанувальники.

8 жовтня співачка опублікувала пост, в якому розповіла про свій переїзд в іншу країну.

"Я приїхала в Казахстан за своєю великою мрією, почати сольний проект. Зараз я оточена прекрасними, молодими і талановитими людьми. Я працюю в місті Алмати з музичним лейблом @cord_ent, і скоро ми покажемо вам те, що створювали разом. Я щаслива, мої хороші, дуже щаслива ☺ Я відчуваю, що Ви зі мною і я знаю, що ви чекаєте нову я. обіцяю, що все буду робити щиро і з любов'ю. Спасибі за те, що ви є у мене. Люблю вас... ваша Еріка🤍"»

Про те, що покидає "ВІА Гру", Еріка, якій приписували роман з продюсером Костянтином Меладзе, повідомила під час прямого ефіру з колегами.

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