Экс-участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег, которой приписывают роман с Константином Меладзе, удивила кардинальной сменой имиджа

Певица, которая любит похвастаться формами в откровенных нарядах и нижнем белье, снялась в непривычном для себя образе, передает Politeka.net. Новое видео Герцег опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, после ухода из "ВИА Гры" для своего первого сольного клипа Эрика примерила традиционный казахский костюм с оригинальным головным убором и аксессуарами. Певица сидит в юрте, увешанной коврами, и эффектно двигает руками под музыку.

"Добро пожаловать в Казахстан 🤍", — лаконично подписала видео Герцег и получила массу восторженных комментариев.

"Шикарно получилось ❤️", "Вау!!! Очень круто🔥", "ну наконец то сольная карьера", "Вам очень идёт 😍", "Наверное гены вас тянут сюда", "Эричка вам очень идёт Казахский наряд 😊 вы очень красивая", "Ооо, я прям на вас взглянула другими глазами😍", "Как вам к лицу казахский костюм!", "безумно красиво", "Какая обворожительная", "Я по началу не узнала", "О Боже, как неожиданно от вас, мы очень рады вас видеть в нац. костюме Казахстана", "Ну это просто Аля :-Народная артистка Казахстана Эрика Герцег 🤣👍", — пишут поклонники.

Ранее Эрика Герцег поразила своей историей похудения. Эффектная блондинка из “ВИА Гры” в юности весила более 80 кг. Тогда Эрика и не думала, что когда-нибудь ее будут называть одной из самых стройных, красивых и соблазнительных девушек из группы.

Долгое время певица стеснялась выходить из дома, но затем взяла себя в руки и к лету сбросила более 35 килограмм. Все это благодаря правильному питанию. Эрика исключила вредное из своего рациона, переключилась на низкокалорийную пищу. Сегодня вес певицы составляет 48 кг при росте 174 см.

Напомним, Вера Брежнева в тесном белом топике похвасталась похудевшей фигурой: "Хочет быть, как Герцег, хрупкой!".

Как сообщала Politeka, Брежнева сделала громкое заявление о браке с Меладзе, у Герцег праздник: "Мы развелись еще..."

Также Politeka писала, что роскошная "ВИА Гра" Эрика Герцег без белья показала, чем очаровала Меладзе: "Девушка-мечта".