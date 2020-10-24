Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про прем'єру

На фото Ірина показала себе в жовтій сукні і без білизни. Красуня доповнила образ тапочками, а волосся зібрала в хвостик. Сопонару сиділа за столом і хвалилася ідеальними ніжками і фігурою. На другому кадрі актриса вже стояла і нагнулася вперед, показуючи, що ховає в декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні о 22.00 на 1 + 1 Новий новітній випуск вашого улюбленого жіночого кварталу. PS: допоможіть вибрати фото", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Крута блондинка", " 1-леді. фото 2-божевільна красуня", "чекаємо, чекаємо, чекаємо", "перша краще", "Ірина ви дуже красива і чарівна дівчина ви диво"," познайомилася з вашою творчістю в образі Яринки, обожнюю"," друга фотка гламурна"," обожнюю жовтий колір , просто шикарна в цій сукні ))) номер 1)))", " Бюст накачала?".

Раніше ми повідомляли, що учасниця проекту «Квартал 95» Ірина Сопонару побешкетувала з подругою на камеру, спокусивши фанатів стрункими формами.

На опублікованих кадрах Сопонару ефектно дефілює в міні-бікіні в оточенні подруги, ефектно сміючись в кадр. Однак шанувальників зірка позбавила від можливості що-небудь сказати, викинувши кадри у себе в сторіс.

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