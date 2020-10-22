Звезда студии «Квартал 95» Ирина Сопонару покорила сияющим видом в день своего рождения

22 октября артистка «Женского Квартала» отмечает день рождения. По этому поводу на официальной странице «Квартала» в Инстаграм появилось трогательное поздравление от ее коллег.

«Сегодня День рождения у нашей изящной и талантливой Ирины Сопонару! Поздравляем от всего коллектива, желаем новых ярких ролей, море улыбок и смеха!», - говорится в публикации.

Также было опубликовано фото самой артистки. На нем улыбчивая блондинка позирует в романтичном шелковом платье глубокого синего оттенка с тонкими бретельками. Ее образ дополняют крупный серьги с синими камнями и стильный макияж. Сопонару довольно улыбается, демонстрируя свою веселую натуру.

Поклонники артистки присоединились к поздравлениям.

«Ирочка, поздравляем тебя с Днем Рождения! Желаем тебе счастья здоровья удачи успеха радости любви всего всего тебе самого наилучшего», «Иришка! С днём варенья! Будь всегда веселой и счастливой! Ты-СУПЕР!», «Искренние поздравления с днем рождения. Пусть здоровье будет сверхпрочным, а рядом всегда идут и счастье и удача, пусть исполнятся мечты и надежды, а все плохое боком обойдет», «С днюхой тебя хрупкая куколка», «Ирочка, с днем рождения счастьячка, крепкого здоровьичка, успехов в работе, любви и любви, любви и будьте любимыми», - пишут люди.

Отметим, что не так давно Сопонару призналась, что переболела китайским вирусом. По ее словам, во время болезни она чувствовала себя ужасно, однако ей удалось относительно быстро поправиться.

Напомним, звезда «Квартал 95» рассказала в деталях, как тяжело переносила китайский вирус.

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