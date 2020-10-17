Звезда Студии «Квартал 95» Ирина Сопонару поделилась опытом тяжелой борьбы с китайским вирусом

Артистка «Женского Квартала» и «Лиги смеха» стала одной из многих в Украине, кого поразил опасный вирус. О своем опыте борьбы с болезнью она рассказала «Зірковому шляху».

Так, Сопонару рассказала, что изначально вирус протекал как обычная простуда, однако затем ей резко стало хуже. У артистки появилась сильная боль в мышцах и теле, а ощущения вкусов и запахов полностью пропали.

«Все так невинно начиналось, а потом... Очень сильно болело тело. За стены держалась, чтобы приподняться. Каждая клетка болела», - вспоминает Сопонару.

Актриса не рассказала, когда и где именно подхватила вирус. Она также добавила, что в целом выздоровела довольно быстро, ведь уже через неделю ПЦР-тест показал ей отрицательный результат.

Ранее мы писали, что Сопонару поделилась забавным постом о своем «парне» в Инстаграм.

«А это я со своим парнем на свидании, хотите грязные подробности? Cмотрите Женский Квартал, завтра на…» - говорилось в новой публикации актрисы.

На опубликованном снимке видно, что Сопонару стоит на сцене рядом со скандальным украинским певцом Максом Барских.

Поклонники звезды бурно отреагировали на это фото.

Напомним, красотка из "Квартал 95" взбудоражила свиданием с Максом Барских: "Хотите грязные подробности?".

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