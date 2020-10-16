Украинская актриса Ирина Сопонару из «Квартал 95» рассказала о грязных подробностях своего свидания с парнем
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«А это я со своим парнем на свидании, хотите грязные подробности? Cмотрите Женский Квартал, завтра на…» - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке видно, что Сопонару стоит на сцене рядом со скандальным украинским певцом Максом Барских.
«Класс», «он живой? После свидания», «невероятно классная», «Тебе нравится песня бумбокс вахтерам? Просто интересно?» - пишут ее поклонники.
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У себя в Инстаграм актриса опубликовала серию фото, на которых предстала в обтягивающем платье. Судя по всему, фото было сделано перед съемками, так как Ирина была с микрофоном на лице. Можно предположить, что это образ Ирины с нового концерта. Она позировала на камеру, нежно сложив руки и повернувшись спиной к объективу. Выглядела Сопонару одновременно соблазнительно, пикантно и нежно. Ее изгибы свели с ума поклонников.
За 40 минут пост Сопонару собрал почти 3 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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