Украинская актриса Ирина Сопонару из «Квартал 95» рассказала о грязных подробностях своего свидания с парнем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«А это я со своим парнем на свидании, хотите грязные подробности? Cмотрите Женский Квартал, завтра на…» - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке видно, что Сопонару стоит на сцене рядом со скандальным украинским певцом Максом Барских.

«Класс», «он живой? После свидания», «невероятно классная», «Тебе нравится песня бумбокс вахтерам? Просто интересно?» - пишут ее поклонники.

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У себя в Инстаграм актриса опубликовала серию фото, на которых предстала в обтягивающем платье. Судя по всему, фото было сделано перед съемками, так как Ирина была с микрофоном на лице. Можно предположить, что это образ Ирины с нового концерта. Она позировала на камеру, нежно сложив руки и повернувшись спиной к объективу. Выглядела Сопонару одновременно соблазнительно, пикантно и нежно. Ее изгибы свели с ума поклонников.

За 40 минут пост Сопонару собрал почти 3 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что Ирина Сопонару свела с ума постельными шалостями в одном белье: "Могут только девочки".

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару произвела фурор в платье с огромным вырезом до пупка: «Вау».

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