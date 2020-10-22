Звезда «Квартала 95» Ирина Сопонару восхитила поклонников, продемонстрировав безупречную фигуру в купальнике
Кадры знаменитость опубликовала в Isntagram, передает Politeka.
«Это так горячо. Моя сладкая», - говорится в подписи.
На опубликованных кадрах видно, как Сопонару в одном купальнике эффектно изогнулась, демонстрируя безупречную фигуру на камеру.
«Я растаяла от твоего обаяния и доброты», - отвечает подруге звезда.
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Уточним, что другие поклонники знаменитости не могли что-либо сказать, поскольку кадры с Сопонару были выброшены в Сторис.
Как сообщалось до этого, актриса студии «Квартал 95» Ирина Сопонару покорила сияющим видом в день своего рождения.
22 октября артистка «Женского Квартала» отмечает день рождения. По этому поводу на официальной странице «Квартала» в Инстаграм появилось трогательное поздравление от ее коллег.
Также было опубликовано фото самой артистки. На нем улыбчивая блондинка позирует в романтичном шелковом платье глубокого синего оттенка с тонкими бретельками. Ее образ дополняют крупный серьги с синими камнями и стильный макияж. Сопонару довольно улыбается, демонстрируя свою веселую натуру.
Напомним, звезда «Квартал 95» рассказала в деталях, как тяжело переносила китайский вирус.
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