Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, поділилася жарким кадром з фотосесії

Модель почала підкорювати Instagram кілька років тому. Дівчина все ще набирає популярність в соціальній мережі, тому намагається активно публікувати фото і показувати нові образи. Дівчина має досить яскравою зовнішність і не приховує, що їй лестить ту увагу, яку їй приділяють.

Так, в Instagram Кім Лі найчастіше показує особисті Селфі і промо-фото до нових рекламних фотосесій.

Дівчина не оголюється зайвий раз, але з легкістю вирішується на пікантну зйомку з демонстрацією свого тіла – в бікіні, білизна або в одних мереживах. Цього разу Лі постала в одній вільній сорочці з розстебнутими гудзиками і навіть трохи показала свій бюст.

"Зробіть так, щоб зайвого не було видно; дай Показати мій талант сьогодні ввечері; така красива🌹 🌹 🌹; щось не так з моїми очима, я не можу їх від тебе відірвати; Ох, чому це так інтригує🔥; уххх, Баббі🥰 😘; це обручка змусило мене ревнувати! 😜 👌 🔥 ; образ розкішної малятка🔥 😍; супер сьогодні ти виглядаєш так красиво; люблю цю дівчину так красиво ..!; Відмінна картинка красива😍 🖤 🧡 💗 💛; дивно ️ ️ ️ саме @ Kimlee зберігає позитивні флюїди красивими».

Раніше ми писали, що модель стала популярна відносно недавно, після того, як в мережі почали порівнювати зовнішній вигляд Кім Лі разом з Кім Кардашьян. Дівчина не заперечує, що їй лестить подібна увага, адже допомагає розвивати свій Instagram.

Дівчина на своїй сторінці показує, як знімається для модних глянців, з якими магазинами співпрацює і як відпочиває вдома.

Також Кім Лі як виняток демонструє і більш прості кадри. Так, на фото з нічного клубу дівчина показала, як веселиться в незвичайній сукні з вишуканим принтом і сміливим декольте. Більшої відвертості міні-поряд додають вирізи з боків.

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