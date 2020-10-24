Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак розповіла, що думає про комедію зі Світланою Ходченковою в головній ролі, яка раніше знімалася у фільмах "Квартал 95"

Своєю думкою Собчак поділилася у себе в Instagram, передає Politeka.

"Намагаючись уникати масових заходів, світську прем'єру "Любов без розміру " я все-таки пропустила. Але від фільму самоізолюватися не стала-подивилася 😉 історія чесно повеселила, Ходченкова прекрасна, особливо частина про спроби героїні збільшити груди...» ,- написала телеведуча.

Найбільше Собчак обурило навіщо це робити?

"Моє головне питання: навіщо?!😂

Тим більше коли: #СпиДураВсеУТебяЕсть)

Але фільм зайшов. З подивом дізналася, що це сучасна інтерпретація «Касатки» Олексія Толстого, а співпродюсер @gorkyfilmstudio. Загалом, вважаю, всім дивитися! Нетерплячим-вже зараз в кінотеатрах, що дотримуються ізоляції-трохи пізніше на on-line майданчиках", - зазначила вона.

Раніше ми писали, що Ксенія Собчак приголомшила витівкою в нічному клубі.

"Так... З'явилася ясність щодо реєстрації на заходах a la»чад кутежа". Нагадаю, московська влада вирішила з 19 жовтня ввести обов'язковий чекін для відвідувачів барів і нічних клубів, які працюють після півночі. Наскільки мені відомо, рішення народилося в ході переговорів з власниками розважальних закладів, які і запропонували цей захід, щоб уникнути більш радикальних", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Собчак з затертим обличчям плюнула на все і приміряла діловий костюм: "навіщо вас так жорстко...".

Як повідомляла Politeka, Ксенія Собчак без ліфчика на балконі голосно осоромилася перед народом: "як завжди...".

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