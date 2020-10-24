Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка станцює в парі з Ольгою Фреймут на "Танцях з зірками" цієї неділі, відповіла на найгарячіше запитання шанувальників

Після того, як стало відомо, що Леся Нікітюк станцює з Олею Фреймут та Іллею Падзіною, її директ в Інстаграмі завалили запитаннями, передає Politeka.net.

Щоб не множити чутки, телеведуча відповіла всім і відразу, написавши пост в соцмережі.

"Коли мені запропонували ще раз взяти участь в шоу @ tanci1plus1, правда, як завжди за 3 дні 😆, я не вагалася, тому що погодьтеся... Фреймут - це персонаж number 1 в шоу "Танцз зірками", за нею цікаво спостерігати й у неї купа історій... Вона дивна, скандальна, завжди чомусь бліда, як ніби після електрофорезу. 😆 Відкрию секрет, мені подобаються такі персонажі! 🥰 Вона чи то псих, чи то прибулець, я взагалі сумнівалася, що вона існує😂 тому поспілкуюся, потанцюю і розповім як вона насправді 😊 Пам'ятайте, що в Шоу Танці з зірками ключове слово ШОУ", – йдеться в повідомленні.

Публікацію Леся доповнила знімком, на якому позує в короткому чорному топі, що облягає красиві груди і демонструє плаский живіт, світло-бузкових спортивних брюках і такого ж кольору кофті, накинутій на плечі. Її волосся зачесане назад.

У коментарях користувачі в черговий раз не змогли не захопитися почуттям гумору Нікітюк і бажають їй успіху на паркеті.

"Богиня", "буде цікаво! 😊 💙 🔥 👏 💐", "Леся не роби цього БЛ", "Ви супер🔥", - пишуть під публікацією.

Нагадаємо, завзята Леся Нікітюк не на жарт розпустилася в ліжку.

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк з "Орла і решки", яка набрала 12 кілограмів, приголомшила визнанням.

Також Politeka писала, що відчайдушна Нікітюк в тоненькому топі здивувала зайвими частинами тіла.