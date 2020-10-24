Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая станцует в паре с Ольгой Фреймут на «Танцях з зірками» в это воскресенье, ответила на самій трепещущий вопрос поклонников

После того, как стало известно, что Леся Никитюк станцует с Олей Фреймут и Ильей Падзиной, ее директ в Инстаграме завалили вопросами, передает Politeka.net.

Чтобы не множить слухи, телеведущая ответила всем и сразу, написав пост в соцсети.

«Когда мне предложили еще раз принять участие в шоу @ tanci1plus1, правда, как всегда за 3 дня 😆, я не колебалась, потому что согласитесь... Фреймут – это персонаж number 1 в шоу «Танцз зірками», за ней интересно наблюдать и у нее куча историй ... Она странная, скандальная, всегда почему-то бледная, как будто после електрофореза😆 Открою секрет, мне нравятся такие персонажи! 🥰 Она то ли псих, то ли пришелец, я вообще сомневалась, что она существует😂 Поэтому пообщаюсь, потанцую и расскажу как она на самом деле😊 Помните, что в Шоу Танцы со звездами ключевое слово ШОУ», – говорится в сообщении.

Публикацию Леся дополнила снимком, на котором позирует в коротком черном топе, облегающем красивую грудь и демонстрирующую плоский живот, светло-сиреневых спортивных брюках и такого же цвета кофте, накинутой на плечи. Ее волосы зачесаны назад.

В комментариях пользователи в очередной раз не смогли не восхититься чувством юмора Никитюк и желают ей успеха на паркете.

«Богиня», «Будет интересно! 😊💙🔥👏💐», «Леся не делай этого пж😂😂😳🤦‍♂️», «Ви супер🔥», – пишут под публикацией.

Напомним, задорная Леся Никитюк не на шутку расшалилась в постели.

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