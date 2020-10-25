Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе на радість фанатів
На фото красуня позує в пальто, шапці і штанях. Дівчина стоїть на тлі лісу і великих пагорбів. Зірка посміхається і демонструє не тільки природу, але і свою природну красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"А ось і я! Гора безлічі легенд ...",- написала зірка.
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Фанати поставили понад 23 тисячі лайків і написали коментарі:
"Це здорово, і Я бажаю вам хороших вихідних, дорога Алессандра", "ти шедевр, я дуже надихаю тебе одного разу стати відмінною моделлю", "Люби мене, як ти", "ось це колорит", "Оскільки я хотів би поділитися з вами цими моментами повного екстазу,... прекрасної, чудесної, Божественної Алессандри Амбросіо, я обожнюю ваше піднесене внутрішнє істота", "це місце таке чарівне", "Алессандра - супер модель і приголомшлива людина".
Ми повідомляли, що 39-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо підкорила мережу яскравими кадрами.
Так, Алессандра в легкій міні-сукні сірого відтінку зручно розташувалася на підстилці на траві, тримаючи в руках і граючись з цуценятами породи лабрадор.
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