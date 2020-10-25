Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя на радость фанатов

На фото красотка позирует в пальто, шапке и штанах. Девушка стоит на фоне леса и больших холмов. Звезда улыбается и демонстрирует не только природу, но и свою естественную красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А вот и я! Гора множества легенд ...", - написала звезда.

Фанаты поставили более 23 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это здорово, и я желаю вам хороших выходных, дорогая Алессандра", "ты шедевр, я очень вдохновляю тебя однажды стать отличной моделью", "Люби меня, как ты", "Вот это колорит", "Поскольку я хотел бы поделиться с вами этими моментами полного экстаза, ... прекрасной, чудесной, божественной Алессандры Амбросио, я обожаю ваше возвышенное внутреннее существо", "это место такое волшебное", "Алессандра - супер модель и потрясающий человек".

Мы сообщали, что 39-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио покорила сеть яркими кадрами.

Так, Алессандра в легком мини-платье серого оттенка удобно расположилась на подстилке на траве, держа в руках и играясь с щенками породы лабрадор.

Напомним, звезда Victoria’s Secret вскружила голову своими впечатляющими формами на пляже

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