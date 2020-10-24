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Київська модель Альона Омович продовжує демонструвати свої неосяжні форми в провокаційних образах

Як передає Politeka.net, дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram пару фотографій, на яких покрасувалася в новому вбранні і з яскраво червоною помадою на губах.

Для фотосесії, яку Омович влаштувала в примірювальній, вона одягла костюм сірого кольору, що складається з штанів і короткої кофти, який до неможливості обтягнув всі опуклості моделі.Також під наряд Омович вирішила не надягати бюстгальтер.

"1 або 2?🙈 😈 Дуже рідко фарбуюся червоною помадою...а даремно🤣 💋», - написала Олена Омович.

Фолловери не пройшли повз і почали коментувати зовнішній вигляд красуні, деякі не оцінили.

"Наскільки це не красиво і неприродно виглядає, дивно як це комусь подобається",

"Сьогодні, завтра і, як завжди, ти все ще найкрасивіша.😍😍😍😍😍😍😍😍😍",

" Ось це апарат",

"Прекрасне тіло", - висловилися вони.

Не так давно ми писали, що відома київська модель Олена Омович показала новий образ в "Невидимій" сукні.

Омович підкреслила свій бюст завдяки сукні тілесного кольору на тонких бретельках. Дівчина не тільки ледь втиснула пишні груди в сукню маленького розміру, але ще і відтягнула декольте вбрання, щоб надати образу більшої відвертості.

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