Украинская модель Алена Омович, которую сравнивают с американской инста-дивой Ким Кардашьян, умостилась на кровати и показала, как выглядит настоящая жара



Его красотка выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.

«Цензура», - коротко говорится на снимке.

Обратим внимание, что на фотографии Омович позирует в одном топе телесного цвета. Его модель решила эффектно оттянуть, обнажив упругие формы. Лишнее красотке пришлось зарисовывать самостоятельно.

Особой пикантности снимку придал ракурс: красотка фотографировала себя якобы сверху.

При этом поклонники Омович были лишены возможности высказать слова восхищения, ведь фотографию знаменитость выбросила в Сторис.

До этого мы рассказывали о том, что Омович, которую сравнивают с американской иконой стиля, показала свои прелести и заговорила о проблемах.

Красотка демонстративно стояла в одном белье, соблазнительно изогнувшись на камеру. В руках, как можно заметить, знаменитость сжимала пышный бюст.

Все это происходило перед окном, однако Омович не сильно переживала о том, что ее могут увидеть соседи.

Можно на кадре заметить не только пышный бюст звезды, но и точеную фигуру.

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