Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, подразнила бесстыдным нарядом прямо на улице

Как передает Politeka.net, девушка разместила в микроблоге "Инстаграм" серию фотографий, на которых покрасовалась привлекательной фигурой. Для этого она нарядилась в откровенное платье телесного цвета, сквозь которое просветилась ее талия. Матовые "чашечки" прикрыли ее бюст и одновременно сделали на ней акцент. Судя по обнаженным плечам, Алена не стала надевать нижнее белье.

Поверх платья модель накинула шубу из соболиного меха, которая отлично дополнила осенний образ. Красотка пощеголяла обновкой на камеру, то и дело приспуская верхнюю одежду для изумительного вида. На одном из фото Алена Омович расставила ноги, выпятила бедро и распахнула шубу, позволив любоваться своими формами.

"Влюбилась в эту соболиную шубку", - подписала снимки украинская Кардашьян.

Пользователи социальной сети в комментариях оценили внешний вид Алены и оставили много отзывов:

"Алёна, ты очень роскошная 😍"; "Идеальный вид, такая красотка"; "Красиво и сексуально"; "Это пальто выглядит потрясающе. 🔥🔥"; "Вам бы килограмм 5-7 набрать"; "Арбузные груди ... ими и убить можно".

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