Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала скандальный образ в белом белье

Вокруг модели Алены Омович ходит множество сплетен и слухов по поводу ее внешности. Девушка сделала много пластических операций, чтобы фактически с первого размера бюста получить шестой. Также она поставила импланты в ягодицы и полностью преобразила себя благодаря уколам красоты.

Есть люди, которые считают, что она настоящая красотка, которая сделала себя сама, а другие попросту окрестили ее украинской Ким Кардашьян.

Как видно на фото, загорелая девушка выглядит очень ярко и необычно. В белом лифчике и шортах, более напоминающими белье, Алена позировала в лифте. Ее уличный лук дополняют оверсайз-пиджак и большая черная сумка.

Как видно, Алена знает, как привлечь внимание внешностью. Именно поэтому сотрудничает с популярными магазинами одежды и белья. Девушка старается не скрывать своих достоинств и даже на улицу выходит в весьма нескромной одежде, не скрывающей ее бюст. Как видно в комментариях, далеко не все оценили вид звезды.

Ранее мы писали, что у девушки очень необычная фигура, которой она постоянно привлекает к себе внимание. Модель абсолютно не стесняется своего тела, поэтому зачастую ее наряды исключительно откровенные, без стеснения обнажающие ее выдающиеся достоинства.

Так и сегодня Алена разместила видео, на котором она сидит на кровати в белых брюках и лифчике, который явно на нее мал и не скрывает высокую грудь дивы. В руках у знаменитости – Айфон предпоследней модели, также отчетливо видны татуировки на теле девушки.

Фанаты бурно ореагировали на новый образ звезды. Всего за 10 минут они поставили почти 2,5 тысячи лайков и написали множество комментариев.

"Замечательно 😍😘💕 очень очень красиво; Чертовски хорошо выглядишь.🔥🔥🔥; Хорошенькая ❤️; Я без ума от тебя; Я люблю Звезду на заднем плане! ⭐️🔥. Симпатичный ❤️ Хх; Вы продаете нам мечты ❤; У вас простая сделанная внешность, типичная, этакая простушка, я не в восторге😢".

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