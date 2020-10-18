Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и рассказала о проблеме

на фото Омович позировала в трусиках и все. Модель стала на подоконник и соблазнительно выгнулась, а руками сжала пышный бюст. Можно только представить, что видят соседи девушки, окна которых выходят на квартиру звезды. Волосы у Алены были распущенными, а показалась модель в ванной комнате. Можно на кадре заметить не только пышный бюст звезды, но и точеную фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда закончились идеи для фото", - подписала красавица.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Да ты бы уже вообще тогда разделась,раз идей уже нет", "У тебя 42-ой размер ноги?", "Соседи в восторге", "они с другой планеты походу", "Твои соседи кайфуют", "Прекрасная, как обычно", "Красота тела и не важно сделано это или нет, прелесть в стремлении к идеалу своему собственному".

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович покорила видами в белье.

Знаменитость сверкнула бюстом, который едва ли не выпрыгивал из белья, а тонкие бретельки впивались в плечи. Сквозь тонкое кружево проглядывалось идеальное тело модели, а большие вырезы по бокам оголили бедра.

Напомним, украинская Кардашьян похвасталась непривычными образами

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян без белья распахнула кожаный пиджак и кокетливо посветила бюстом

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян обтянула бюст шестого размера полупрозрачным топиком



