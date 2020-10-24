Секрет стрункості артистка озвучує не в перший раз

Балерина Анастасія Волочкова знову вирішила всім нагадати, що допомагає їй багато років зберігати стабільну вагу і залишатися стрункою

44-річна знаменитість в черговий раз продемонструвала шанувальникам свій холодильник, що раніше робила вже не раз, передає Politeka.net.

У новій публікації в Instagram балерина позує біля відкритого холодильника в домашньому одязі. На ній – рожеві спортивні штани і футболка без рукавів. В руках Анастасія тримає банку зі свіжою зеленню, а її холодильник досхочу набитий шпинатом, петрушкою, кропом і салатом. Тут же можна побачити овочі та фрукти. Там стільки корисної їжі, що вистачило б на десяток чоловік.

"Холодильник здорового харчування.🥬 Навіть при дуже насиченому графіку підготовки і фізичних навантаженнях я завжди харчуюся дуже легко. І чим менше я їм, тим більше додається енергії. У моєму раціоні салатні листя, овочеві гострі супчики і відварені яйця некруто. Іноді трохи відвареної курки без солі🐣", – поділилася зірка секретом стрункості.

Що думають з приводу публікації численні фоловери балерини, невідомо, оскільки вона вже вкотре поспіль вирішила закрити коментарі, щоб не читати сотні негативних реплік від недоброзичливців.

Раніше ми розповідали про те, що Волочкова знову показала всім свою фірмову розтяжку. На знімку в соцмережі вона позує під час тренування, демонстративно розставивши ноги на камеру. При цьому балерина не втрималася, знімаючи все, що відбувається в дзеркало.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми.

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій.

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня.