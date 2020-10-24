Секрет стройности артистка озвучивает не в первый раз

Балерина Анастасия Волочкова снова решила всем напомнить, что помогает ей многие годы сохранять стабильный вес и оставаться стройной

44-летняя знаменитость в очередной раз продемонстрировала поклонникам свой холодильник, что ранее делала уже не раз, передает Politeka.net.

В новой публикации в Инстаграм балерина позирует у открытого холодильника в домашней одежде. На ней – розовые спортивные штаны и футболка без рукавов. В руках Анастасия держит банку со свежей зеленью, а ее холодильник до отвала набит шпинатом, петрушкой, укропом и салатом. Тут же можно увидеть овощи и фрукты. Там столько полезной еды, что хватило бы на десяток человек.

«Холодильник здорового питания.🥬 Даже при очень насыщенном графике подготовки и физических нагрузках я всегда питаюсь очень легко. И чем меньше я ем, тем больше прибавляется энергии. В моем рационе салатные листья, овощные острые супчики и отварные яйца всмятку. Иногда немного отварной курицы без соли🐣», – поделилась звезда секретом стройности.

Что думают по поводу публикации многочисленные подписчики балерины, неизвестно, поскольку она уже который раз подряд решила закрыть комментарии, чтобы не читать сотни негативных реплик от недоброжелателей.

Ранее мы рассказывали о том, что Волочкова снова показала всем свою фирменную растяжку. На снимке в соцсети она позирует во время тренировки, демонстративно расставив ноги на камеру. При этом балерина не удержалась, снимая все происходящее в зеркало.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми.

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций.

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу.