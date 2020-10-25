Настя Каменських, Світлана Лобода, Настя Івлєєва та інші зірки показали свою пристрасть

На першому фото позувала Настя Каменських. Зірка стояла в піджаку, була з кісками, а з усіх боків можна побачити руки з пістолетами рожевого кольору. Кадр з кліпу вийшов цікавим і забавним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі вже Світлана Лобода. Красуня стояла разом з чоловіком на стрільбищі і разом з ним тримала пістолет. Красуня вистрілила по банках, як і друга людина. Знімок вийшов досить цікавим і запальним. 

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Закриває трійку любителів зброї Настя Івлєєва. Зірка "Орла і Решки" тримала в руці помпову рушницю, а на поясі у неї можна побачити гранату. Дівчина робила вигляд, що відстрілюється від ворогів. Кадри вийшли ефектними, хоч і постановочними.

На четвертому місці українська співачка MARUV. Дівчина знялася в кліпі з пістолетом, позуючи в закритому червоному приміщенні. Анна, так звуть співачку, приставила зброю до голови і натиснула на курок. 

Закриває п'ятірку популярна співачка Карді Бі. Зірка в штанях, корсеті і на підборах сиділа навпочіпки. Дівчина в руках тримала пістолет, з якого вистрілила і можна побачити кулю. Навколо красуні в цей момент горить вогонь. 

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