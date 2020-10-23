Украинская певица Настя Каменских показала важный элемент своего утра
Как передает Politeka.net, артистка новый снимок на своей странице в «Инстаграм». (Чтобы посмотреть - проскролльте в самый низ)
«Good food = good mood 😂 Сегодня меня ждёт супер насыщенный день! 🌪 Столько всего нужно успеть! Но сначала – завтрак», - написала артистка.
На опубликованном фото Каменских запечатлена в легком белом платье с рюшами. Похоже, что позирует она без макияжа. Образ дополняет белый лак на ногтях и тонкое украшение на шее.
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Перед певицей стоит тарелка с салатом. Один листик Каменских подбросила, и камера поймала его в полете. При этом фолловерам артистки показалось, что листом салата она украсила свои волосы.
«Я думал, у тебя на голове салат», «Фото из рубрики о том, как ты первые пару секунд видишь не то, что на самом деле😳. Вот так и я подумала, что Настя прицепила листик салата на волосы», - пишут в комментариях.
Не оставили Каменских и без комплиментов.
«Красивое фото😍», «Мотивашка моя ❤», «Ничего так», "Настя салат", - пишут в комментариях.
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Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.
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