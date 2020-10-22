33-летняя украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой на соблазнительном фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала снимок в своем микроблоге в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте в самый низ)

«Пока я могу видеть всю красоту природы и ощущать ее силу и энергию, я никогда не потеряю вдохновение», - написала артистка.

На фотографии Настя Каменских в желтом соблазнительном минибикини позирует на фоне впечатлящего пейзажа. При этом на переднем плане летят брызги воды. Особой пикантности снимку придает то, что купальник промок и просвечивается.

Фолловеры Каменских просто без ума от такого горячего фото. Певицу засыпали комплиментами.

«Я человек простой. Вижу мокрый купальник - ставлю лайк», «Невероятно крутая. Ты такая красивая», «Сладкая такая», «Люблю просвечивающее бельё у девушек))), даже при попадании воды)))», «Ааааа😍 какие капельки», «Классная фотка», «Нежно, красиво, просто замечательно», - пишут в комментариях.

До этого мы писали, что Каменских обескуражила появлением средь бела дня полностью голышом. Красотка заходила в бассейн и остановилась в аккурат, когда вода достигла ее ягодиц, чтобы сделать этот сочный снимок, которым она затем похвасталась в Инстаграм.

Напомним, Каменских за спиной Потапа пристыдили за неприличный жест, позорное фото: "Пусть Настюха руку достанет!"

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Настя Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки.