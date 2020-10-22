Популярная украинская певица Настя Каменских восхитила поклонников, показав красоту в эффектном топе

Кадры знаменитость выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.

«Домашний лук – во всеоружии», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что сперва Каменских позирует в одном халате и домашних очках. Однако, в один миг красотка преображается, показывая эффектную внешность в топе и джинсах. Поклонники высоко оценили перевоплощение кумира.

«Ах, как Потапу повезло. Ты просто сияешь от счастья», «ты самая лучшая», «шикарная», «тебе очень идет», «очень и очень яркая», «ой, у меня похожий халатик», «красавица», «вау, ты похудела», «вау, что за игры. Интересно», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что 33-летняя украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой на соблазнительном фото

«Пока я могу видеть всю красоту природы и ощущать ее силу и энергию, я никогда не потеряю вдохновение», - написала артистка.

На фотографии Настя Каменских в желтом соблазнительном минибикини позирует на фоне впечатлящего пейзажа. При этом на переднем плане летят брызги воды. Особой пикантности снимку придает то, что купальник промок и просвечивается.

Напомним, Каменских за спиной Потапа пристыдили за неприличный жест, позорное фото: "Пусть Настюха руку достанет!"

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Настя Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки.