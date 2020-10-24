Известная украинская исполнительница Настя Каменских, также известная как NK, обожает эпатировать публику

Очень часто она выкладывает в соцсети шокирующие снимки, иногда поражающие своим откровением. Так и сегодня Настя показала, какое у нее было утро, сообщает Politeka, ссылаясь на Инстаграм звезды.

На снимке Каменских нежно обнимает своего супруга Потапа. На ее лице - ни капли косметики, девушка счастливо улыбается, прижавшись щекой к голове мужа.

"Мое доброе утро Любовь начинается так каждый день like", – подписала снимок знаменитость.

Фанаты по-разному отреагировали на этот пост, некоторым нравится фото певицы с мужем, но нашлись и хейтеры, которые раскритиковали Настю за то, что она выставляет чувства напоказ. Были и те, кто заметил, что у Каменских на снимке якобы разные брови.

"Ну на конец то ...вспомнила,что у неё муж есть!!! Настюха что-то брови разные... Разбила семью и рада.. Скоро и от тебя збегит Любимые, красивые, счастливые!!! ❤️❤️❤️ Будьте всегда такими влюблёнными в жизнь!!! 👏🏻👏🏻🙌🏻🙌🏻😘😘 Настя и медведь 😂 Які ви класнючі... ❤️ А для кого Вы пишите на английском? Для ваших украинских слушателей? 😍😍 Любовь вы наша А взгляд какой Счастливый!!!!❤️👏👍Будь всегда такой .......", – написали они.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала важный элемент своего утра. Артистка новый снимок на своей странице в «Инстаграм».

«Good food = good mood 😂 Сегодня меня ждёт супер насыщенный день! 🌪 Столько всего нужно успеть! Но сначала – завтрак», - написала артистка.

На опубликованном фото Каменских запечатлена в легком белом платье с рюшами. Похоже, что позирует она без макияжа. Образ дополняет белый лак на ногтях и тонкое украшение на шее.

Напомним, Каменских за спиной Потапа пристыдили за неприличный жест, позорное фото: "Пусть Настюха руку достанет!"

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Настя Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки.