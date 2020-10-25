Настя Каменских, Светлана Лобода, Настя Ивлеева и другие звезды показали свою страсть

На первом фото позировала Настя Каменских. Звезда стояла в пиджаке, была с косичками, а со всех сторон можно увидеть руки с пистолетами розового цвета. Кадр из клипа получился интересным и забавным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре уже Светлана Лобода. Красотка стояла вместе с мужчиной на стрельбище и вместе с ним держала пистолет. Красотка выстрелила по банкам, как и второй человек. Снимок получился довольно интересным и зажигательным.

Закрывает тройку любителей оружия Настя Ивлеева. Звезда "Орла и Решки" держала в руке помповое ружье, а на поясе у нее можно увидеть гранату. Девушка делала вид, что отстреливается от врагов. Кадры получились эффектными, хоть и постановочными.

На четвертом месте украинская певица MARUV. Девушка снялась в клипе с пистолетом, позируя в закрытом красном помещении. Анна, так зовут певицу, приставила оружие к голове и нажала на курок.

Закрывает пятерку популярная певица Карди Би. Звезда в штанах, корсете и на каблуках сидела на корточках. Девушка в руках держала пистолет, из которого выстрелила и можно увидеть пулю. Вокруг красотки в этот момент горит огонь.

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