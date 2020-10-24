У листопаді цифри в платіжках за комуналку неприємно здивують українців

Незважаючи на те, що, хоч опалювальний сезон і стартував, але житловий фонд не поспішають підключати до тепла, в квитанціях, які прийдуть українцям в листопаді, цифри будуть істотними, передає Finanсe.ua.

Враховуючи те, що в жовтні ціна на газ зросла на 8,4% порівняно з вереснем, і постачальники відпускали його по 5,3 – 6,8 гривень за кубометр, побутовим споживачам доведеться розщедритися.

Як повідомляють журналісти видання, зростання цін спровокувало підвищення вартості газу в Європі. Там вона зросла до 181 долара за тисячу кубометрів – це найвища ціна з листопада минулого року. Для порівняння: у травні 2020-го його оцінювали в 55 доларів. У США блакитне паливо кілька днів тому "підскочило" зі 100 до 117 доларів.

Надалі вельми ймовірна перспектива того, що газ продовжить дорожчати. За словами експерта з питань енергетики Валентина Землянського, ціна одного кубометра може скласти від шести до семи гривень за кубометр.

А ось прогноз директора спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева більш оптимістичний. Він не виключає, що через падіння світових цін на газ його вартість не підніметься вище, ніж минулого року.

"До кінця року вартість газу зросте в порівнянні з "літніми" цінами приблизно на третину. В цілому ціна буде не вище, ніж в опалювальному сезоні 2019/2020", – зазначив Рябцев.

Як відомо, в серпні уряд відмовився від більш низьких тарифів, за якими "Нафтогаз" постачав газ споживачам, і дозволив постачальникам встановлювати ціни, орієнтуючись на ринкові умови. Зараз ціна газу розраховується за такою формулою:

вартість газу в Європі (у Гривнях) + ПДВ (20%) + вартість транспортування (у "Нафтогазу" – 1,917%) + тариф за збут (близько 2,5%).

Представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан попередив українців, що вартість опалення може змінюватися щомісяця.

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