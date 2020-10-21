Украинцам объяснили новый порядок формирования тарифов на коммунальные услуги

Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, передает Голос.

Как известно, правительство утвердило законопроект, предусматривающий "тарифную революцию". Теперь тарифы на ЖКХ для населения будут утверждать на местах.

По словам Рябцева, Кабмин решил попросту переложить всю ответственность за коммуналку на органы местного самоуправления накануне старта отопительного сезона.

На вопрос журналиста о том, могут ли теперь завышаться тарифы на коммунальные услуги, эксперт ответил следующее: "Конечно. На местах может не хватать ресурсов, поэтому перекладывание всех проблем на местную власть выглядит не справедливо. Все будет зависеть от работы депутатов на местах. Вполне вероятно, что в отдельных советах платежка может даже уменьшиться".

Рябцев успокоил и заявил, что в 2020 году существенного подорожания коммуналки можно не ожидать, поскольку так называемая "тарифная революция" еще не была утверждена отдельным законопроектом в Раде, и в случае принятия документа она начнет работать со следующего отопительного сезона.

Эксперт также предупредил, что суммы в платежках сперва могут измениться на несколько гривен, а в тарифы могут включить дополнительные затраты на оплату труда сотрудников предприятий в связи с повышением минимальной зарплат.

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Тарифы на тепло с началом отопительного сезона в Украине вырастут и все будет зависеть от стоимости газа, который составляет до 80% в составляющей стоимости тепла.

Аналитик Егор Комов объясняет, что с учетом возможного подорожания газа до 7 грн за кубометр, тепло может подорожать на 15% и практически сравняться с тарифами прошлого года.

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