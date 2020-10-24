В ноябре цифры в платежках за коммуналку неприятно удивят украинцев

Несмотря на то, что, хоть отопительный сезон и стартовал, но жилой фонд не спешат подключать к теплу, в квитанциях, которые придут украинцам в ноябре, цифры будут существенными, передает Finanсe.ua.

Учитывая то, что в октябре цена на газ выросла на 8,4% по сравнению с сентябрем, и поставщики отпускали его по 5,3 – 6,8 гривен за кубоментр, бытовым потребителям придется раскошелиться.

Как сообщают журналисты издания, рост цен спровоцировало повышение стоимости газа в Европе. Там она выросла до 181 доллара за тысячу кубометров – это самая высокая цена с ноября прошлого года. Для сравнения: в мае 2020-го его оценивали в 55 долларов. В США голубое топливо несколько дней назад «подскочило» со 100 до 117 долларов.

В дальнейшем весьма вероятна перспектива того, что газ продолжит дорожать. По словам эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, цена одного кубометра может составить от шести до семи гривен за кубометр.

А вот прогноз директора специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева более оптимистичен. Он не исключает, что из-за падения мировых цен на газ его стоимость не поднимется выше, чем в прошлом году.

«До конца года стоимость газа вырастет по сравнению с «летними» ценами приблизительно на треть. В целом цена будет не выше, чем в отопительном сезоне 2019/2020», – отметил Рябцев.

Как известно, в августе правительство отказалось от более низких тарифов, по которым "Нафтогаз" поставлял газ потребителям, и разрешило поставщикам устанавливать цены, ориентируясь на рыночные условия. Сейчас цена газа рассчитывается по такой формуле:

стоимость газа в Европе (в гривнах) + НДС (20%) + стоимость транспортировки (у “Нафтогаза” – 1,917%) + тариф за сбыт (около 2,5%).

Представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан предупредил украинцев, что стоимость отопления может меняться каждый месяц.

Напомним, начались газовые проверки, к кому нагрянут

Как сообщала Politeka, украинцев "пощадили" с повышением коммуналки, но радоваться рано.

Также Politeka писала, что в Кабмине сделали громкое заявление.