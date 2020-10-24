Голлівудська актриса і колишня дружина Бреда Пітта Дженніфер Еністон привселюдно заявила про свою громадянську позицію
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 51-річна зірка повідомила про те, що вона достроково проголосувала на виборах президента США, передає Politeka.net.
На ділянку вона приїхала в звичайному сірому спортивному костюмі, а її обличчя закриває маска.
Актриса позує біля урни, куди вона опускає свій бюлетень. За словами зірки, вона проголосувала за Джо Байдена і Камалу Харріс.
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Еністон підкреслила, що зараз країна розділена більш, ніж будь-коли.
"Прямо зараз кілька чоловіків при владі вирішують, що жінки можуть, а що не можуть робити зі своїм тілом. Наш нинішній президент вирішив, що расизм – це не проблема. Він неодноразово публічно ігнорував науку... Занадто багато людей загинуло", – написала вона.
Дженніфер закликала співгромадян не ігнорувати вибори і серйозно подумати, хто найбільше постраждає від цих виборів, якщо все залишиться так, як є зараз.
"Ваші дочки, спільнота ЛГБТ, наші чорні брати і сестри, літні люди з захворюваннями, і ваші майбутні діти і онуки (яким буде доручено врятувати планету, яку наше керівництво відмовляється вірити, що це боляче). Вся справа не в одному кандидаті або одному питанні, а в майбутньому цієї країни і всього світу. Голосуйте за рівні права людини, за любов і за порядність", – підсумувала Еністон.
Потім в пост-скриптумі вона додала, що голосувати за репера Каньє Уеста – це не смішно, і потрібно бути відповідальними.
Пост Еністон зібрав вже понад 3,2 млн. лайків.
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