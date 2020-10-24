Голливудская актриса и бывшая жена Бреда Питта Дженнифер Энистон во всеуслышание заявила о своей гражданской позиции

На своей странице в социальной сети Инстаграм 51-летняя звезда сообщила о том, что она досрочно проголосовала на выборах президента США, передает Politeka.net.

На участок она приехала в обычном сером спортивном костюме, а ее лицо закрывает маска.

Актриса запечатлена возле урны, куда она опускает свой бюллетень. По словам звезды, она проголосовала за Джо Байдена и Камалу Харрис.

Энистон подчеркнула, что сейчас страна разделена более, чем когда либо.

«Прямо сейчас несколько мужчин у власти решают, что женщины могут, а что не могут делать со своим телом. Наш нынешний президент решил, что расизм - это не проблема. Он неоднократно публично игнорировал науку ... Слишком много людей погибло», – написала она.

Дженнифер призвала сограждан не игнорировать выборы и серьезно подумать, кто больше всего пострадает от этих выборов, если все останется так, как есть сейчас.

«Ваши дочери, сообщество ЛГБТ, наши черные братья и сестры, пожилые люди с заболеваниями, и ваши будущие дети и внуки (которым будет поручено спасти планету, которую наше руководство отказывается верить, что это больно). Все дело не в одном кандидате или одном вопросе, а в будущем этой страны и всего мира. Голосуйте за равные права человека, за любовь и за порядочность», – подытожила Энистон.

Затем в пост-скриптуме она добавила, что голосовать за репера Канье Уэста – это не смешно, и нужно быть ответственными.

Пост Энистон собрал уже свыше 3,2 млн. лайков.

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