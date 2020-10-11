Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала о пополнении в семье

Звезда, у которой нет детей, удивила публику новостью, передает Politeka.net. Известно, что красотка завела себе несколько любимцев, которым дарит все свои самые теплые чувства.

Однако знаменитость всего несколько минут назад в своем Инстаграм рассказала о пополнении. Красотка взяла домой еще одно щенка. Артистка сняла забавное видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах пушистая кроха отрубилась, лежа на диване. Вероятно, щенок уснул во время игр, так как в зубах торчала игрушка.

"👋🏼 Привет! Я хотела бы представить вам нового члена нашей… семьи ... это (очень усталый) лорд Честерфилд. Он быстро украл мое сердце. ОГРОМНОЕ спасибо ... за невероятную работу, которую вы делаете. Благодарна, что вы так заботитесь об этих спасенных и нашли им дома", - написала Джен.

Всего за 10 минут пост получил более 700 просмотров и много комментариев.

«Так мило. Спасибо, ведь вы содействуете тому, чтобы люди брали из приютов», «Ухты! Это потрясающе! ✨✨✨», «Дженнифер, он такой милый. 😍», «Ура! Спасибо, что завела щенка❤️», «Ууууу», «Поздравляю! Он чудо», «Красавчик!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Дженнифер Энистон позировала в серой пижаме на мягком диване. Аккуратный поясок подчеркнул талию, а вырез был совсем скромным.

На лице у звезды была тканевая маска. Образ дополнили аксессуары.

Артистка держала в руке бокал с шампанским, а другую руку приложила к губам, будто собираясь послать воздушный поцелуй.

Напомним, 51-летняя Энистон скоро станет мамой, родит в ближайшее время: "Расплакалась, когда...".

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