В сети всплыли новые подробности роскошной свадьбы Брэда Питта и Дженнифер Энистон, которую они сыграли еще 20 лет назад
Знаменитая голливудская пара узаконила свои отношения 29 июля 200 года. Торжество было закрытым, однако в отличие от многих других звезд Питт и Энистон не стали делать из него тайну и пригласили на праздник многих известных людей.
Сайт британского журнала Grazia поделился новыми подробностями праздника. Так, свадьба проходила на скале в калифорнийском Малибу и обошлась паре в миллион долларов. Ради того, чтобы сделать этот день максимально особенным, влюбленные арендовали пять акров земли с видом на Тихий океан. При этом они сделали все, чтобы оградить себя от нежелательного внимания прессы.
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На свадьбе Брэда и Дженнифер гуляли такие именитые гости, как Кортни Кокс, Мэтью Перри – коллеги Дженнифер Энистон по съемкам сериала «Друзья», а также Кэмерон Диаз, Сальма Хайек, Эд Нортон. Все они заранее подписали соглашение о конфиденциальности, а сервис по обеспечению безопасности на голливудской свадьбе обошелся паре в 100 тысяч долларов.
Энистон выходила замуж в атласном платье, вышитом бисером и лодочках Manolo Blahnik. Брэд выбрал для торжества черный смокинг Heidi Slimane.
В качестве декора на свадьбе были использованы 50 тысяч цветов. Торжественное событие завершилось зрелищным фейерверком.
На одной из фан-страниц звезд в соцсетях по случаю 20-й годовщины со дня их свадьбы были опубликованы фотографии с торжества.
Отметим, что Питт и Энистон прожили в браке пять лет, после чего у актера завязались отношения с Анджелиной Джоли.
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