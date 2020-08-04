В сети всплыли новые подробности роскошной свадьбы Брэда Питта и Дженнифер Энистон, которую они сыграли еще 20 лет назад

Знаменитая голливудская пара узаконила свои отношения 29 июля 200 года. Торжество было закрытым, однако в отличие от многих других звезд Питт и Энистон не стали делать из него тайну и пригласили на праздник многих известных людей.

Сайт британского журнала Grazia поделился новыми подробностями праздника. Так, свадьба проходила на скале в калифорнийском Малибу и обошлась паре в миллион долларов. Ради того, чтобы сделать этот день максимально особенным, влюбленные арендовали пять акров земли с видом на Тихий океан. При этом они сделали все, чтобы оградить себя от нежелательного внимания прессы.

На свадьбе Брэда и Дженнифер гуляли такие именитые гости, как Кортни Кокс, Мэтью Перри – коллеги Дженнифер Энистон по съемкам сериала «Друзья», а также Кэмерон Диаз, Сальма Хайек, Эд Нортон. Все они заранее подписали соглашение о конфиденциальности, а сервис по обеспечению безопасности на голливудской свадьбе обошелся паре в 100 тысяч долларов.

Энистон выходила замуж в атласном платье, вышитом бисером и лодочках Manolo Blahnik. Брэд выбрал для торжества черный смокинг Heidi Slimane.

В качестве декора на свадьбе были использованы 50 тысяч цветов. Торжественное событие завершилось зрелищным фейерверком.

На одной из фан-страниц звезд в соцсетях по случаю 20-й годовщины со дня их свадьбы были опубликованы фотографии с торжества.

Отметим, что Питт и Энистон прожили в браке пять лет, после чего у актера завязались отношения с Анджелиной Джоли.

Напомним, 51-летняя Энистон скоро станет мамой, родит в ближайшее время: "Расплакалась, когда...".

Как сообщала Politeka, Брэда Питта застукали под окнами Джоли, семейная идиллия возвращается: "Между ними...".

Также Politeka писала, что Энистон раскрыла правду о браке с Брэдом Питтом, у Джоли не было шансов: «Мы занимались…».