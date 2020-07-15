Малышка появится на свет через несколько недель

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум предложили звезде "Друзей" Дженнифер Энистон стать крестной мамой их дочери, пишет Mirror.

В последнее время Энистон достаточно много времени проводила с Перри, поддерживая ту во время карантина.

"Она была настолько прекрасным другом для беременной Кэти в этот сложный период. Беременность и карантин еще больше их сблизили. Энистон – лучший вариант для роли крестной мамы", – утверждает источник.

Отмечается, что решение Пэрри и Блум приняли вместе. Энистон не сдержала эмоций, когда узнала, что скоро станет мамой.

"Она расплакалась, когда они попросили ее об этом", – добавил инсайдер.

Ранее мы сообщали, Энистон взбудоражила сеть пикантным фото, которое опубликовала в своем Инстаграм. На архивном снимке актриса, еще совсем молодая, сидит на полу совершенно голая. Энистон скрестила ноги таким образом, чтобы прикрыть интимные места, но фото все равно получилось очень соблазнительным.

В подписи звезда рассказала, что известный фотограф, который делал этот портрет, сейчас готовится к аукциону, на котором продаст 25 портретов знаменитостей. Вырученные деньги пойдут на помощь организации, которая осуществляет бесплатное тестирование и уход за больными, пострадавшими от китайского вируса.

За час пост Энистон оценило более 300 тысяч людей. В комментариях восхищаются ее красотой.

«Супер», «Это потрясающе!», «Я люблю вас всем своим сердцем», «Великолепная», Женщина мечта», «Прекрасная инициатива», «О, я помню это фото», - пишут люди.

Напомним, что Энистон засветила на пальце помолвочное кольцо от Брэда Питта: "Хранила столько лет и...", фото.

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