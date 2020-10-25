Відома телеведуча Ольга Бузова показала себе на репетиції

На фото Ольга позувала в штанях, коротенькому топі і чоботях. Красуня стояла біля мікрофона, а образ доповнила ланцюжком на шиї. Волосся у Бузової були зібрані в хвіст, як можна помітити, телеведуча репетирувала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Старанно працюй, старанно Грай", - написала Бузова під фото.

На другому кадрі Ольга позувала в аналогічному вигляді, тільки можна побачити навушники на ній. Топ дуже сильно притискав бюст красуні, як можна помітити по фото.

"Міць", - підписаний був лаконічно кадр.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як фото було викинуто в сторіс Instagram. Але так і хочеться додати:"Бомба уповільненої дії".

Повідомлялося, що російська співачка і телеведуча Ольга Бузова поскаржилася в соцмережах на те, як вона втомилася останнім часом.

Відзначимо, що на фото Бузова виглядає не такою вже й втомленою. На зірці чорні обтягуючі лосини, короткий топік і високі черевики. Волосся Бузова зібрала в хвостик, але особливу увагу звертає на себе прес співачки – чітко видно "кубики" на животі знаменитості.

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