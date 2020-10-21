Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась о своем участии в шоу "Ледниковый период"

По словам знаменитости, она испытывает от этого популярного шоу невероятные эмоции, пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм девушки.

Стоит отметить, что Бузова ведет очень активный образ жизни. Вот и сейчас, разместив интригующее фото, она поделилась с поклонниками своими мыслями.

На фотографии Оля в роскошном платье до пола стоит у двери, причем платье настолько прозрачное, что можно увидеть нижнее белье певицы, а также ее оголенную спину. Волосы Бузовой заплетены в длинную косу.

"Я сегодня каждой клеточкой своего тела и сердца 🖤 ... ещё раз поняла, что все сложности не зря...это невероятные эмоции 🧊⛸🙏🏻 следите за нашей историей на льду, впереди столько всего интересного 🤗😌 У меня сегодня эмоции зашкаливают...ааааааа... я Вас люблю, мои хорошие 🙏🏻 Спасибо, что со мной 🖤🦾", – подписала снимок знаменитость.

Поклонники поставили множество комментариев и лайков, не устояла в том числе и Эрика Герцег из известной группы "Виа Гра", которая тоже поставила под публикацией "сердечко".

"Оля ты огромная молодец. Никогда не сдаешься❤️ Ждём каждый выпуск, прогресс очевиден с каждым прокатом 😍😍😍умничка ❤️❤️❤️сил и здоровья В любом наряде хороша душенька!!!👍👍👍 С нетерпением ждём выпуск Наша королева ⚡️ Королева КРАСОТЫ😚 Всегда♾❤️👸🏻Боже какая нереальная🤤❤️❤️❤️ Оля победа за тобой🔥🔥🔥 твои люди всегда с тобой❤️❤️❤️ ", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Бузова удивила выходкой в прямом эфире - во время первого выпуска шоу "Ледниковый период". Ольга со всей силы зарядила пощечину своему партнеру Дмитрию Соловьеву. Конечно, это было частью сюжета, но выглядело очень эффектно и весьма правдоподобно.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".