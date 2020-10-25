Відома російська актриса Христина Асмус показала свій ідеальний день

На фото Христина позує в чоботях, штанях і кофті, а образ доповнила піджаком. Спереду була дівчинка-копія мами. Красуня була одягнена в плащ, спідницю, колготи і черевики. Мати і дочка бігли по тротуару і сміялися. Фото вийшло дуже ніжним і сімейним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як ви уявляєте собі ідеальний день?",- поставив питання фанат Асмус.

Христина у відповідь і опублікувала фотографію, де вона проводить час з дочкою.

Фанати не написали коментарі і не ставили лайки під публікацією, але так і хочеться додати: "така доросла"

Раніше ми писали, що скандальна російська актриса Христина Асмус не перестає дивувати своїх шанувальників.

Причому, питання були найрізноманітніші-шанувальників цікавили як творчі плани актриси, так і відповіді на особисті і навіть інтимні питання. Зокрема, у Христини запитали, чи доводилося їй у своєму житті цілуватися з дівчиною.

Ми писали, що російську модель Яну Кошкіну, яка за інформацією ЗМІ нібито крутить роман з Гаріком Харламовим, порівняли з екс-дружиною шоумена Христиною Асмус.

У себе в Instagram дівчина опублікувала фото з салону краси. Яна зробили селфі, показавши оновлені губи. Як пояснила Кошкіна, вона зробила перманентний макіяж губ.

Нагадавши, Харламов після розриву з Асмус показав нову " дружину"

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