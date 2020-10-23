Скандальная российская актриса Кристина Асмус огорошила словами о том, что она снялась в постельной сцене

Пост знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.

«Меня зовут Кристина Асмус 👋🏻 Я муза хейтеров, амбассадор «Хлоргексидина» и единственная в мире актриса, снявшаяся в постельной сцене 🤪 А вас уже 4 миллиона!!!! 🍋🍋🍋🍋 Спасибо вам за общение, за веселье, за вдохновение, мотивацию и советы как жить )))) 😘» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пост знаменитость сопровождала снимком, на котором она широко улыбается на камеру. Также Асмус рассказала о конкурсе, который намерена провести. Однако большинство ее поклонников обратило внимание на изысканную красоту кумира.

«Вы милашка, всех милей. А Харламов просто глуп», «топ», «прелесть какая», «А мне не хватает вашей, Кристина, смелости и работоспособности», «Крис, ты поправилась?», «Кристиночка, милочка, какая же вы красивая, позитивная хоризматичная, всегда открытая, яркая, от вас такое тепло исходит вы просто невероятная, вот от души говорю честно, такая женственная такая необычная», - пишут они.

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