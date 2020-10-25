Відома модель Кайя Гербер, донька Сінді Кроуфорд, розповіла фанатам про проблему

На фото красуня сиділа в кріслі і показувала палець вгору. Дівчина залишила волосся розпущеним, а обличчя закрила медичною маскою. Поруч можна побачити руки лікаря, який тримає два зуба. Як можна зрозуміти, Кая позбулася їх. Про це пише Politeka.net ссо посиланням на сторінку знаменитості.

"Нам не потрібні зуби мудрості, щоб голосувати з розумом", - написала Гербер під фотографією.

"Хоробра Кая Гербер. Дайте пару місяців, щоб полюбити її зовнішній вигляд", - написала Наомі Кемпбелл.

"Смішна", - написала мама Каї Сінді.

Фанатти поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Голосування за вас в президенти зубів", "які вони великі", " хто так виглядає після операції?", "королева мудрості", "це занадто добре", " Сподіваюся, ти поправляєшся, дорога Кайя. У мене були всі 4 своїх відразу, і мене не було! Молочні коктейлі та картопляне пюре тижнями!", "Якщо ви думаєте, що біль від видалення зуба-це погано .. уявіть собі біль ще 4 роки".

Повідомлялося,, що 19-річна американська модель Кайя Гербер, дочка королеви подіуму Сінді Кроуфорд, звела з розуму кадрами спокушання.

Модель постала в глибинах Греції, біля вікових валунів в розкішній чорній сукні з тканини, схожої на шкіру, з шалено красивим декольте.

Нагадавши, 19-річна дочка Кроуфорд скинула весь одяг, показавши молоде тіло у всій красі

А ще Politeka писала, що юна дочка Сінді Кроуфорд побешкетувала з другом на ліжку, відчинивши сорочку

Також Politeka повідомляла, що 18-річна дочка Сінді Кроуфорд повністю роздяглася заради пікантної фотосесії



