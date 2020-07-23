Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в фотосессии для взрослых

В Инстаграм у визажиста Луиджи Мурену появились почти все кадры с невероятной фотосессии для Vogue Japan, пишет Politeka.net. Номер с Кайей на обложке вышел под слоганом «Сейчас самое время». Юная красотка позировала в различных эпатажных образах, но самым шокирующим для фанатов стало фото с обнаженной моделью.

Несмотря на то, что сама Синди Кроуфорд не раз снималась обнаженной, появление ее юной дочки в таком виде вызвало обсуждения в сети. На одном из фото Кайя стояла на коленках полностью обнаженной. Из одежды на ней были одни лишь ботфорты. Интересно, что в сети уже появились рисунки, изображающие девушку в таком виде.

Но если на предыдущем фото Кайя прикрыла грудь руками, то еще на двух снимках ее прелести были выставлены на всеобщее обозрение.

Стоит отметить, что работу Гербер высоко оценили супермодели, которые тоже неоднократно снимались для Vogue. Наоми Кэмпбелл и Ирина Шейк оставили положительные отзывы под фото.

Добавим, что на обложке журнала модель была одетой. Она позировала для фото в кружевном боди и черных обтягивающих лосинах. Короткую стрижку звезды уложили на одну сторону, а глаза сделали черными.

Напомним, что Кайя Гербер отказалась от белья ради жаркой съемки: «Вся в мать».

А еще Politeka писала, что Кайя Гербер снялась топлес для модного журнала, видно все: «Переплюнула даже мать».

Также Politeka сообщала, что Кайя Гербер в коже и кружевах искусила упругим телом: "Обгонит даже Кендалл Дженнер".