Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер появилась на обложке популярного журнала в весьма пикантном образе

Как передает Politeka.net, 18-летняя Кайя снялась для японского Vogue. На обложке журнала юная модель появилась в черных кожаных штанах и полупрозрачном боди, которое едва прикрыло прелести модели. Ее образ дополнил яркий вечерний макияж и необычная укладка.

Но судя по следующему посту Кайи, в котором она опубликовала сразу три снимка, которые будут внутри журнала, на одном боди звезда не остановилась. Красотка позировала в кружевных колготах и черном лакированном боди. Также она примеряла на себя черное соблазнительное платье с вырезами по бокам. Но самым откровенным оказался кадр, на котором Гербер предстала топлес. Она была одета в черный корсет, а ее грудь была полностью обнажена. Сверху красотка набросила черный пиджак.

Всего за 20 минут пост модели оценили почти 45 тысяч человек. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Давай поддержим Кайю», «Девочка! Ты супер», «Выглядишь потрясающе», «Это статус супермодели», «Ооочень эпично», «Переплюнула даже мать», «Слишком горячо», «Сладкая», «Вау», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что дочь Синди Кроуфорд попала в беду. Она поделилась с поклонниками снимком, на котором позировала в белье и с гипсом на руке.

Напомним, что Кайя Гербер в коже и кружевах искусила упругим телом: "Обгонит даже Кендалл Дженнер".

Как сообщала Politeka, Кайя Гербер похвасталась пушистыми комочками: "Невероятные".

Также Politeka писала, что Синди Кроуфорд показала свои горячие тренировки: "Теперь понятно, откуда такое тело".