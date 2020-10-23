Бразильська модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою титулу "Міс Бум-бум", похвалилася головною гордістю в крихітному бікіні
Знімок знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.
"Завтра настане день #Ель-Класіко, і почнеться зворотний відлік для # Мессі, кращого гравця в історії, щоб досягти рекорду за кількістю голів в одному клубі, що належить Пеле, другому кращому гравцеві в історії. Я також повернулася, щоб відсвяткувати цю подію, і ношу сорочку Барселони з особливої причини», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кортез позує у футболці й крихітній білизні, демонструючи бездоганні вигини ззаду. На це звернули увагу її шанувальники.
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"Бездоганні форми», «Вид дивовижний», "що за Краса – слів не підібрати", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе на радість фанатів
На фото Сьюзі здалася в білому боді, сорочці, яку зав'язала на стегнах, і коротких шортиках. Зірка знімала себе на телефон у дзеркалі ліфта. Образ Кортес доповнила чорною маскою і годинами на руці. Зірка розгорнулася, показуючи підтягнуте стегно.
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