Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя на радость фанатов

На фото Сьюзи показалась в белом боди, рубашке, которую завязала на бедрах, и коротких шортиках. Звезда снимала себя на телефон в зеркале лифта. Образ Кортес дополнила черной маской и часами на руке. Звезда развернулась, показывая подтянутое бедро. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тренировка завершена успешно", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Слишком много мышц для женщины", "Красивые ножки", "Ты очень могущественная мамочка, какое тело, какие бедра", "У тебя красивые ножки, Сьюзи", "Какое красивое красивое тело", "Кто этот человек???", "Вы так тренировались? Ты сумасшедшая", "Поздравления", "Потрясающее фото. Какие красивые бедра", "ты наглая, довольно хорошенькая".

Сообщалось, что популярная бразильская модель Сьюзи Кортез показала невероятную фигуру в одном боди.

«Воркаут», - коротко подписан снимок.

На опубликованных кадрах видно, как Кортез скачет на скакалке, нарядившись в непристойно крохотное боди.

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