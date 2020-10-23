Учасниця проекту "Квартал 95" Ірина Сопонару побешкетувала з подругою на камеру, спокусивши фанатів стрункими формами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Іди завжди в ногу з часом, і тільки на шпильках ХеленМарлен", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Сопонару ефектно дефілює в міні-бікіні в оточенні подруги, ефектно сміючись в кадр. Однак шанувальників зірка позбавила від можливості що-небудь сказати, викинувши кадри у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що артистка «жіночого кварталу» і «Ліги сміху» стала однією з багатьох в Україні, кого вразив небезпечний вірус.

Так, Сопонару розповіла, що спочатку вірус протікав як звичайна застуда, проте потім їй різко стало гірше. У артистки з'явився сильний біль в м'язах і тілі, а відчуття смаків і запахів повністю пропали.

"Все так безневинно починалося, а потім... Дуже сильно боліло тіло. За стіни трималася, щоб піднятися. Кожна клітина хворіла", - згадує Сопонару.

Актриса не розповіла, коли й де саме підхопила вірус. Вона також додала, що в цілому одужала досить швидко, адже вже через тиждень ПЛР-тест показав їй негативний результат.

Нагадавши, красуня з " Квартал 95 "розбурхала побаченням з Максом Барських:" хочете брудні подробиці?".

Як повідомляла Politeka, красуня з " Квартал 95 "розкрила бездонне декольте і звела з розуму осіннім чином:" потужно!".

Також Politeka писала, що ефектна блондинка з "Квартал 95 «полонила вигинами в сукні на бретельках:»ніхто не зрівняється".