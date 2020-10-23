Учасниця проекту "Квартал 95" Ірина Сопонару побешкетувала з подругою на камеру, спокусивши фанатів стрункими формами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Іди завжди в ногу з часом, і тільки на шпильках ХеленМарлен", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Сопонару ефектно дефілює в міні-бікіні в оточенні подруги, ефектно сміючись в кадр. Однак шанувальників зірка позбавила від можливості що-небудь сказати, викинувши кадри у себе в Сторіс.
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До цього ми розповідали, що артистка «жіночого кварталу» і «Ліги сміху» стала однією з багатьох в Україні, кого вразив небезпечний вірус.
Так, Сопонару розповіла, що спочатку вірус протікав як звичайна застуда, проте потім їй різко стало гірше. У артистки з'явився сильний біль в м'язах і тілі, а відчуття смаків і запахів повністю пропали.
"Все так безневинно починалося, а потім... Дуже сильно боліло тіло. За стіни трималася, щоб піднятися. Кожна клітина хворіла", - згадує Сопонару.
Актриса не розповіла, коли й де саме підхопила вірус. Вона також додала, що в цілому одужала досить швидко, адже вже через тиждень ПЛР-тест показав їй негативний результат.
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