Звезда шоу «Квартал 95» и «Женского квартала» Ирина Сопонару похвасталась роскошной фигурой в черном платье

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала серию фото, на которых предстала в обтягивающем платье. Судя по всему, фото было сделано перед съемками, так как Ирина была с микрофоном на лице. Можно предположить, что это образ Ирины с нового концерта. Она позировала на камеру, нежно сложив руки и повернувшись спиной к объективу. Выглядела Сопонару одновременно соблазнительно, пикантно и нежно. Ее изгибы свели с ума поклонников.

«Немного меня», - подписала фото звезда.

За 40 минут пост Сопонару собрал почти 3 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«О Боже ты такая красивая», «С тобой никто не сравнится», «Красотка», «Прикольно», «Класс», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что звезда «Женского квартала» похвасталась роскошной фигурой, нарядившись в дерзкое мини. Ирина сняла видео для TikTok. Она сидела на кресле, эффектно расставив ноги. Стоит отметить, что Сопонару – обладательница невероятной фигурки и стройных ножек, которые она не стесняется показывать.

Отметим, что Сопонару одна из самых успешных артисток «Женского квартала». Она снимается в кино и ведет выпуск шуточных новостей на «1+1».

Напомним, что Ирина Сопонару свела с ума постельными шалостями в одном белье: "Могут только девочки".

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару произвела фурор в платье с огромным вырезом до пупка: «Вау».

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару обтянула прелести, ошеломив солнечной красотой: «Хороша».