Актриса "Квартала 95" и бывшая участница "Лиги смеха" Ирина Сопонару скрасила осеннюю прохладу горячим образом

Как передает Politeka.net, она выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, которое сделала на фоне деревенского пейзажа. Красотка нарядилась в теплый белый плащ с поясом, который соблазнительно приоткрыла на груди. Ирина слегка наклонилась вперед, показав бездонное декольте. Ее внешний вид дополнили солнцезащитные очки и распущенные волосы, развевающиеся на ветру.

Для снимка Ирина Сопонару оперлась руками на деревянное ограждение, вероятно, загона для домашнего скота. Она томно раскрыла ротик, наслаждаясь прекрасной погодой. На заднем плане можно заметить животное, которое выпустили попастись.

"Здравствуй, осень", - подписала снимок Ирина.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид актрисы в комментариях к фото:

"Богиня 🤤✨"; "Фирменная девочка ❤️😎"; "Ирина, ты миленькая ❤️ красавица ❤️ вселенная с тобой ❤️ любимка ❤️"; "вауууу !!!!!!! Бесподобная девочка !!!"; "Мощно!"; "Очаровашка"; "Ежата кукушата😍🤩Какая ты❤❤❤"; "Вообще крашиха ♥️♥️♥️♥️♥️"; "Классная красотка 😍🔥❤️❤️❤️"; "Офигенная! 👏👏👏🤗💋".

Напомним, что Ирина Сопонару свела с ума постельными шалостями в одном белье: "Могут только девочки".

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару произвела фурор в платье с огромным вырезом до пупка: «Вау».

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