Бразильська модель Жизель Олівейра, яка є ангелом бренду Victoria's Secret, вразила красою в сміливому вбранні

Знімки красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Настрій..." - коротко сказано в підписі.

На знімках Олівейра позує в чорному облягаючому вбранні, який вона накинула на голе тіло. У якийсь момент модель вирішила його розкрити, оголивши засмагле тіло. Також красуня поділилася знімками, на якому грайливо «стріляє» очима. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Ох, цей погляд...», "вау, фотограф дійсно хороший" « "виглядаєш дуже круто, принцеса», «до чого ж ти хороша», «красоточка», «абсолютний ідеал», "виглядаєш дуже мило", - пишуть вони.

До цього ми писали, що Жизель Олівейра, зірка відомого бренду Victoria's Secret, похвалилася фігурою в зухвалому міні

"Відчуваю себе дуже мило в моєму новому сеті", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Олівейра позує в міні-спідниці й топі, ефектно показуючи ідеальний загар. Також можна помітити, що красуня трохи спітніла під променями осіннього сонця.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра здивувала видом ззаду в крихітних шортах:»Чорна пантера".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра побалувала соковитим видом в бікіні:»Афродіта".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра пограла бюстом на камеру, застигнувши в непристойній позі: спекотні кадри.