Жизель Оливейра, звезда известного бренда Victoria’s Secret, похвасталась фигурой в дерзком мини

Снимки она опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Чувствую себя очень мило в моем новом сете», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Оливейра позирует в мини-юбке и топе, эффектно показывая идеальный загар. Также можно заметить, что красотка немного вспотела под лучами осеннего солнца.

«Какая красивая», «великолепно выглядишь», «ох, этот взгляд», «видно, что жарко. Аж вспотела», «самая красивая. Во всем мире», «это чертовски мило», «принцесса», «очень и очень крутая», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что бразильская модель Жизель Оливейра, которая является звездой Victoria’s Secret, примеряла роль школьницы-бунтарки

Модель была одета в короткую плиссированную юбку, блестящий топ и красивый строгий пиджак. Образ она дополнила массивными туфлями и сумочкой в виде сердечка.

Стоит отметить, что выглядела звезда Victoria’s Secret превосходно. От ее длинных стройных ног невозможно отвести взгляд. За 20 минут пост красотки оценили почти 4 тысячи человек. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что Жизель Оливейра изумила видом сзади в крохотных шортах: «Черная пантера».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра побаловала сочным видом в бикини: «Афродита».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра поиграла бюстом на камеру, застыв в неприличной позе: жаркие кадры.